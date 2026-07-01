Сменился лучший бомбардир в истории плей-офф ЧМ
Стал известен новый лучший бомбардир плей-офф в истории мундиалей.
Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором встречались сборные Франции и Швеции. Игра проходила на стадионе "Метлайф" (Ист-Ратерфорд, США) и завершилась разгромной победой французской национальной команды со счетом 3:0. Забитыми мячами отличились нападающие Килиан Мбаппе, оформивший дубль, и Брэдли Баркола.
Таким образом Мбаппе забил 9 голов в девяти играх на вылет и стал лучшим бомбардиром в плей-офф ЧМ в истории. Форвард "Реала" опередил бразильцев Роналдо и Леонидаса Да Силву, в активе которых по 8 мячей.
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