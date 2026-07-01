Мбаппе высказался о соперничестве с Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал соперничество с капитаном национальной команды Аргентины Лионелем Месси за титул лучшего бомбардира чемпионата мира — 2026.
Сейчас Килиан Мбаппе и Лионель Месси имеют равное количество голов на ЧМ-2026 – оба игрока отличились по шесть раз. Капитан Аргентины на данный момент является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (19 голов). На второй строчке располагается Мбаппе, в арсенале которого 18 забитых мячей.
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