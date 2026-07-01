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Президент ФИФА Инфантино сделал подарок Трампу

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сделал подарок лидеру США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовый отчет американского президента.

Президент ФИФА сделал подарок Трампу
© Лента.Ru

Инфантино подарил Трампу десять билетов на финал чемпионата мира по футболу-2026 на общую сумму 15 тысяч долларов. Самый дешевый из оставшихся в продаже билетов стоит 12 тысяч долларов, а самый дорогой — 42 тысячи. Помимо этого, как следует из отчета, Трамп получил от разных людей и компаний билеты на десяток спортивных мероприятий. Самыми дорогими из них были десять билетов на финальный матч сезона по американскому футболу (Супербоул), которые стоили 50 тысяч долларов.

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Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финал мундиаля пройдет в Ист-Рутерфорде, США.

Ранее Трамп сравнил ЧМ-2026 с Супербоулом.

«Чемпионат мира устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды. И я хочу поздравить президента ФИФА Инфантино. Он очень доволен, как будто каждый день проходит Супербоул», — заявил Трамп.

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