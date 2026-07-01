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Ямаль о свисте фанатов в свой адрес: «Меня это устраивает, соперничество – это круто. Месси, Роналду, Неймара и Мбаппе тоже освистывали»

Sports.ru

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о том, что его освистывают на некоторых стадионах.

Ямаль поделился мыслями о свисте фанатов в свой адрес
© Sports.ru
«Флик сказал мне, что в «Хетафе» Педри аплодировали, и что со мной должно быть то же самое. Но я праздную свои голы прямо перед ними... И я ответил ему, что мы не одинаковые. Педри очень напоминает мне Иньесту, все его уважают и любят... Я другой, половина людей будет меня не любить, а другая половина – обожать, но мне это нравится, соперничество в футболе – это круто. Месси, Роналду, Неймара, Мбаппе тоже освистывали... Я не хочу, чтобы все мне аплодировали, и меня это устраивает», – заявил Ямаль.
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