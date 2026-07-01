Игрок сборной Франции выделил «гения» в составе команды

Брэдли Баркола выделил «гения» в составе сборной Франции — это не Мбаппе
Вингер сборной Франции Брэдли Баркола обозначил «гения» в составе своей национальной команды. Он выделил флангового нападающего Майкла Олисе, подчеркнув опасность, которая постоянно исходит от игрока «Баварии».
«Олисе — гений. Он создает опасность каждым касанием мяча», — приводит слова Барколя журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
В завершившемся сезоне Олисе выступал за мюнхенскую «Баварию» и провёл 57 матчей, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач. Он выиграл с клубом Бундеслигу и Кубок Германии, был признан игроком года в команде и лучшим футболистом чемпионата Германии. Сейчас Олисе в составе сборной Франции продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года и готовится к матчу 1/8 финала с Парагваем.
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