17-летний мексиканский футболист повторил достижение Пеле

17-летний мексиканский футболист Хильберто Мораиз повторил достижение Пеле
В матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года встретились сборные Мексики и Эквадора на стадионе «Ацтека» в Мехико. Встречу судил словенский арбитр Славко Винчич. Мексика одержала победу со счётом 2:0.
17-летний Хильберто Мораиз вышел в стартовом составе мексиканской команды. На момент матча ему было 17 лет и 259 дней. Это сделало его вторым 17-летним игроком, вышедшим в стартовом составе плей-офф чемпионата мира. Первым был легендарный бразильский футболист Пеле, в 1958 году вышедший в основе в возрасте 17 лет и 239 дней.
Мораиз выступает за клуб «Тихуана» и является самым молодым футболистом в истории Мексики, дебютировавшим в стартовом составе на мундиалях. Он также установил рекорд как самый молодой игрок зоны КОНКАКАФ на мировом первенстве.
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