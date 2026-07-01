17-летний мексиканский футболист повторил достижение Пеле

В матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года встретились сборные Мексики и Эквадора на стадионе «Ацтека» в Мехико. Встречу судил словенский арбитр Славко Винчич. Мексика одержала победу со счётом 2:0.

17-летний Хильберто Мораиз вышел в стартовом составе мексиканской команды. На момент матча ему было 17 лет и 259 дней. Это сделало его вторым 17-летним игроком, вышедшим в стартовом составе плей-офф чемпионата мира. Первым был легендарный бразильский футболист Пеле, в 1958 году вышедший в основе в возрасте 17 лет и 239 дней.

Мораиз выступает за клуб «Тихуана» и является самым молодым футболистом в истории Мексики, дебютировавшим в стартовом составе на мундиалях. Он также установил рекорд как самый молодой игрок зоны КОНКАКАФ на мировом первенстве.