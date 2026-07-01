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Мбаппе стал главным претендентом на приз лучшему игроку ЧМ-2026. Месси – 2-й, Олисе – 3-й, Дембеле и Холанд – в топ-5

Sports.ru

Букмекеры обновили котировки на приз лучшему игроку ЧМ-2026.

Назван претендент на приз лучшему игроку ЧМ
© Соцсети

После дубля в матче со Швецией (3:0) фаворитом на награду стал француз Килиан Мбаппе.

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Аргентинец Лионель Месси опустился на второе место, вингер сборной Франции Майкл Олисе остался на третьей строчке.

Лучший игрок ЧМ-2026 по версии букмекеров:

1. Килиан Мбаппе (Франция) – 3.00

2. Лионель Месси (Аргентина) – 4.00

3. Майкл Олисе (Франция) – 5.50

4-5. Усман Дембеле (Франция) – 13.00

4-5. Эрлинг Холанд (Норвегия) – 13.00

6-8. Винисиус Жуниор (Бразилия) – 15.00

6-8. Харри Кейн (Англия) – 15.00

6-8. Ламин Ямаль (Испания) – 15.00

9. Джуд Беллингем (Англия) – 20.00

10. Криштиану Роналду (Португалия) – 25.00

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