Назван претендент на приз лучшему игроку ЧМ

Мбаппе стал главным претендентом на приз лучшему игроку ЧМ-2026. Месси – 2-й, Олисе – 3-й, Дембеле и Холанд – в топ-5
Букмекеры обновили котировки на приз лучшему игроку ЧМ-2026.
После дубля в матче со Швецией (3:0) фаворитом на награду стал француз Килиан Мбаппе.
Аргентинец Лионель Месси опустился на второе место, вингер сборной Франции Майкл Олисе остался на третьей строчке.
Лучший игрок ЧМ-2026 по версии букмекеров:
1. Килиан Мбаппе (Франция) – 3.00
2. Лионель Месси (Аргентина) – 4.00
3. Майкл Олисе (Франция) – 5.50
4-5. Усман Дембеле (Франция) – 13.00
4-5. Эрлинг Холанд (Норвегия) – 13.00
6-8. Винисиус Жуниор (Бразилия) – 15.00
6-8. Харри Кейн (Англия) – 15.00
6-8. Ламин Ямаль (Испания) – 15.00
9. Джуд Беллингем (Англия) – 20.00
10. Криштиану Роналду (Португалия) – 25.00
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