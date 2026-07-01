Игрок сборной Франции уступает лишь Пеле по ассистам за один ЧМ

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе уступает лишь Пеле по количеству результативных передач на одном чемпионате мира.

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На счету Олисе 5 ассистов в четырех матчах ЧМ-2026 года. В игре со Швецией (3:0) в 1/16 финала француз сделал два голевых паса – на Брэдли Барколя и Килиана Мбаппе. 24-летний вингер на данный момент идет первым по голевым передачам на турнире.

Только Пеле (6 ассистов в 1970 году) показал лучший результат на одном чемпионате, начиная с 1966 года – момента сбора статистики.