Игрок сборной Франции уступает лишь Пеле по ассистам за один ЧМ

Олисе уступает лишь Пеле по ассистам за один ЧМ (5). У бразильца было 6 в 1970 году
Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе уступает лишь Пеле по количеству результативных передач на одном чемпионате мира.
На счету Олисе 5 ассистов в четырех матчах ЧМ-2026 года. В игре со Швецией (3:0) в 1/16 финала француз сделал два голевых паса – на Брэдли Барколя и Килиана Мбаппе. 24-летний вингер на данный момент идет первым по голевым передачам на турнире.
Только Пеле (6 ассистов в 1970 году) показал лучший результат на одном чемпионате, начиная с 1966 года – момента сбора статистики.
Ибрагимович о сборной Франции: «У них в атаке 3 лучших игрока мира из пяти – Дембеле, Олисе и Мбаппе. Еще два – Холанд и Ямаль, Месси – на другом уровне»
Майкл Оуэн: «Франция показала мастер-класс в матче со Швецией. Они остаются лучшей командой в мире с большим отрывом»
IShowSpeed снял футболку Кот-д’Ивуара после гола Холанда, под которой была майка Норвегии с именем Эрлинга