Празднование победы сборной Мексики в матче ЧМ закончилось трагедией

Три человека погибли в Мехико на праздновании победы сборной Мексики в матче ЧМ
На праздновании победы сборной Мексики в матче 1/16 финала Чемпионата мира против команды Эквадора закончилась массовой давкой. На улицы Мехико вышли более миллиона человек. В толпе погибли три человека. Об этом пишет Reuters.
Инцидент произошел на площади около памятника «Ангел независимости». По информации столичного департамента здравоохранения, бригадам скорой помощи пришлось реанимировать 44-летнего мужчину и 19-летнюю женщину. Однако спасти их не удалось, врачи констатировали смерть от удушья.
Спустя некоторое время стало известно о третьей жертве. 48-летнюю женщину успели доставить в больницу, но спасти ее не удалось, говорится в материале.
В социальной сети Х мэр мексиканской столицы Клара Бругада выразила соболезнования семьям погибших и призвала местных праздновать ответственно, с заботой и сочувствием».
В матче против Эквадора, который прошел 1 июля по московскому времени, мексиканцы впервые с 1986 года смогли одержать победу в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 команде предстоит встреча с победителем матча между ДР Конго и Англией.
30 июня в Нью-Йорке сборная Франции обыграла команду Швеции со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу и вышла в следующий этап турнира. В составе французов дубль оформил Килиан Мбаппе, забивший на 45-й и 74-й минутах. Еще один мяч на 53-й минуте в активе Брадли Барколя.
Мбаппе стал лучшим игроком матча Франция – Швеция с оценкой 9.3 по Индексу ГОЛа, у Олисе – 9.1
Берг стал лучшим игроком матча Кот-д′Ивуар – Норвегия с оценкой 8.0 по Индексу ГОЛа, у Холанда 7.5. Диалло – лучший из «слонов», Бонни – худший
Анри об Олисе: «Тренируя его, я сдерживался, чтобы не воскликнуть: «Ух ты!» Майкл монструозен, видит игру не так, как другие»