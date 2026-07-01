Празднование победы сборной Мексики в матче ЧМ закончилось трагедией

На праздновании победы сборной Мексики в матче 1/16 финала Чемпионата мира против команды Эквадора закончилась массовой давкой. На улицы Мехико вышли более миллиона человек. В толпе погибли три человека. Об этом пишет Reuters.

Инцидент произошел на площади около памятника «Ангел независимости». По информации столичного департамента здравоохранения, бригадам скорой помощи пришлось реанимировать 44-летнего мужчину и 19-летнюю женщину. Однако спасти их не удалось, врачи констатировали смерть от удушья.

Спустя некоторое время стало известно о третьей жертве. 48-летнюю женщину успели доставить в больницу, но спасти ее не удалось, говорится в материале.

В социальной сети Х мэр мексиканской столицы Клара Бругада выразила соболезнования семьям погибших и призвала местных праздновать ответственно, с заботой и сочувствием».

В матче против Эквадора, который прошел 1 июля по московскому времени, мексиканцы впервые с 1986 года смогли одержать победу в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 команде предстоит встреча с победителем матча между ДР Конго и Англией.

30 июня в Нью-Йорке сборная Франции обыграла команду Швеции со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу и вышла в следующий этап турнира. В составе французов дубль оформил Килиан Мбаппе, забивший на 45-й и 74-й минутах. Еще один мяч на 53-й минуте в активе Брадли Барколя.