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Ринат Дасаев выделил одного вратаря на чемпионате мира — 2026

Чемпионат.com

Известный советский экс-голкипер Ринат Дасаев выделил одного вратаря на чемпионате мира — 2026, который ему нравится. Он отметил со знаком плюс основного голкипера сборной Японии Дзиона Судзуки.

Дасаев выделил одного вратаря на ЧМ
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«На этом чемпионате мира неплохие вратари. Мне очень понравился вратарь японцев — Судзуки. Правда, он не выглядит, как японец (смеётся). Мне он очень понравился — хорошая реакция, снял всё на выходах. Единственный момент, когда бразильцы сравняли — надо было правильно занять позицию в середине ворот. Вратари на чемпионате мира мне очень нравятся», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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