Тренер сборной Франции призвал журналистов найти недостатки в игре команды

Дешам – журналистам после 3:0 со Швецией: «Укажите на какие-нибудь недостатки – не все должно быть радужно, всегда есть над чем работать. Мы не собираемся впадать в эйфорию»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам попросил журналистов найти недостатки в игре своей команды после победы над Швецией в 1/16 финала ЧМ-2026 (3:0).
«Всегда есть над чем работать. Поле не очень-то способствовало движению мяча, но и мы играли не в полную силу. Продолжайте, укажите на какие-нибудь проблемы, это нормально. Не все должно быть солнечно и радужно. Мы тоже не собираемся впадать в эйфорию. Мы в 1/8 финала, и это стоит ценить, даже если это кажется логичным и нормальным. Мы должны отдать должное, вернуться с небес на землю на два дня, а затем переключиться [на следующий матч]. У Парагвая другие качества, и мы знаем, чего от них ожидать», – сказал Дешам.
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