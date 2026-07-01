Черчесов: желаю Роналду встретиться с Месси в финале ЧМ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов пожелал нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду дойти до финала чемпионата мира — 2026 и встретиться там с Лионелем Месси, выступающим за национальную команду Аргентины.

«Слежу за матчами Португалии, пока она раскачивается — с Колумбией была очень непростая игра. Где есть возможность, Роналду забивает, а рядом с ним играют партнёры высокого уровня. Кто-то и Криштиану критикует… Вы понимаете, что он в 41 год играет на чемпионате мира, причём на топ-уровне. И это надо уважать! Желаю Роналду пройти дальше по сетке и в финале встретиться с Месси» — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.