Тренер сборной Англии высказался о вылете Германии и Нидерландов с ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что вылет топ-сборных на ранней стадии плей-офф ЧМ-2026 может успокоить команду.

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Сегодня Англия сыграет с ДР Конго в 1/16 финала – матч начнется в 19:00 по московскому времени. Ранее на этой стадии с чемпионата вылетели Нидерланды и Германия, уступившие, соответственно, Марокко и Парагваю по пенальти.