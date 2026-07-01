Тренер сборной Англии высказался о вылете Германии и Нидерландов с ЧМ

Тухель о вылете Германии и Нидерландов с ЧМ: «Это может успокоить Ангнлию в какой-то степени. Разница в классе минимальна, любой соперник трудный – это поможет верно оценить ситуацию»
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что вылет топ-сборных на ранней стадии плей-офф ЧМ-2026 может успокоить команду.
Сегодня Англия сыграет с ДР Конго в 1/16 финала – матч начнется в 19:00 по московскому времени. Ранее на этой стадии с чемпионата вылетели Нидерланды и Германия, уступившие, соответственно, Марокко и Парагваю по пенальти.
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«Такова природа плей-офф. Матч Нидерланды – Марокко мог быть сыгран в четвертьфинале или в полуфинале, а игра Бразилии против Японии, безусловно, стоит четвертьфинала из-за качества игры команд. Канада вырвала победу в добавленное время [в матче с ЮАР], Марокко сравняло счет в добавленное время, а затем все пошло по плану. Германия дошла до серии пенальти. Думаю, в какой-то мере это может нас успокоить. Разница в классе минимальна. Матчи напряженные, и это помогает нам не завышать ожидания и правильно оценивать происходящее на чемпионате мира. Команды хорошо подготовлены, обороняются на самом высоком уровне, и любого соперника трудно обыграть, особенно когда вы приезжаете в статусе фаворите и играете с командой, которой нечего терять. На мой взгляд, это поможет нам успокоиться, принять ситуацию и извлечь из нее максимум пользы. Наш соперник в роли аутсайдера, а это всегда легче. Но мы принимаем это и знаем, как с этим справиться. Для нас ничего не изменится. Мы проявим скромность, сосредоточимся на себе и представим это в выгодном свете. Неважно, что говорит рейтинг ФИФА и какой, по их мнению, должна быть игра. Мы ответим на вопросы по ходу матча, а для этого нам нужна свобода и правильный настрой, мы должны успокоиться и быть готовыми себя проявить», – сказал Тухель.
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