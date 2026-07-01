Назван лучший игрок матча Кот-д′Ивуар – Норвегия

Патрик Берг получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира Кот-д′Ивуар – Норвегия (1:2). Полузащитник «Буде-Глимт», отдавший результативную передачу форварду Эрлингу Холанду в эпизоде с победным голом, удостоился оценки 8.0. У нападающего «Манчестер Сити» 7.5.

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Сборная Кот-д′Ивуара

Вратарь: Яхья Фофана (5.9).

Оборона: Гислен Конан (6.7), Эммануэль Агбаду (6.9), Одилон Коссуну (7.0), Гела Дуэ (6.8).

Полузащита: Ибрагим Сангаре (6.4), Франк Кессиэ (6.5), Крист Инао Улай (6.8), Ян Диоманде (7.0).

Нападение: Николя Пепе (7.3), Анж-Йоан Бонни (5.6).

Футболисты, выходившие на замену: Амад Диалло (7.9), Элье Ваи (6.0).

Сборная Норвегии

Вратарь: Эрьян Нюланд (7.0).

Оборона: Давид Меллер Вольф (6.3), Торбьорн Хеггем (6.8), Кристоффер Айер (7.4), Маркус Педерсен (6.2).

Полузащита: Антонио Нуса (7.5), Сандер Берге (6.7), Мартин Эдегор (7.4), Патрик Берг (8.0).

Нападение: Александр Серлот (6.2), Эрлинг Холанд (7.5).

Футболисты, выходившие на замену: Оскар Бобб (6.0), Андреас Скьеллеруп (6.4).

Как видно из оценок, худшим игроком матча был нападающий «Интера» Анж-Йоан Бонни. Лучшим в составе «слонов» стал вингер Амад Диалло из «Манчестер Юнайтед».