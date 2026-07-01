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Беллингем был лучшим игроком Англии в матче с Панамой по Индексу ГОЛа, Рэшфорд – худшим из старта

Sports.ru

Джуд Беллингем получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Панама – Англия (0:2). Полузащитник «Реал Мадрид» записал в свой актив гол и результативную передачу и удостоился оценки 8.9.

Беллингем стал лучшим игроком Англии в матче с Панамой
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Сборная Панамы

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Вратарь: Орландо Москера (6.9).

Оборона: Майкл Мурильо (6.5), Хорхе Гутьеррес (6.2), Андрес Андраде Седеньо (6.2), Хосе Кордоба (6.4), Фидель Эскобар (6.5).

Полузащита: Пума Родригес (6.3), Карлос Харви (6.6), Йоэль Барсенас (5.9), Кристиан Мартинес (7.0).

Нападение: Томас Родригес Мена (6.0).

Футболисты, выходившие на замену: Исмаэль Диас (5.9), Хосе Фахардо (5.5), Азариас Лондоньо (6.0).

Сборная Англии

Вратарь: Джордан Пикфорд (7.3).

Оборона: Нико О’Райли (7.7), Марк Гехи (7.5), Эзри Конса (6.9), Джарелл Куанса (7.1).

Полузащита: Эллиот Андерсон (7.6), Джуд Беллингем (8.9), Морган Роджерс (7.3).

Нападение: Букайо Сака (7.4), Маркус Рэшфорд (6.8), Харри Кейн (7.7).

Футболисты, выходившие на замену: Джед Спенс (6.3), Эберечи Эзе (5.8), Чуквунонсо Мадуэке (6.7).

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