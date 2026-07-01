Беллингем стал лучшим игроком Англии в матче с Панамой

Беллингем был лучшим игроком Англии в матче с Панамой по Индексу ГОЛа, Рэшфорд – худшим из старта
Джуд Беллингем получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Панама – Англия (0:2). Полузащитник «Реал Мадрид» записал в свой актив гол и результативную передачу и удостоился оценки 8.9.
Сборная Панамы
Вратарь: Орландо Москера (6.9).
Оборона: Майкл Мурильо (6.5), Хорхе Гутьеррес (6.2), Андрес Андраде Седеньо (6.2), Хосе Кордоба (6.4), Фидель Эскобар (6.5).
Полузащита: Пума Родригес (6.3), Карлос Харви (6.6), Йоэль Барсенас (5.9), Кристиан Мартинес (7.0).
Нападение: Томас Родригес Мена (6.0).
Футболисты, выходившие на замену: Исмаэль Диас (5.9), Хосе Фахардо (5.5), Азариас Лондоньо (6.0).
Сборная Англии
Вратарь: Джордан Пикфорд (7.3).
Оборона: Нико О’Райли (7.7), Марк Гехи (7.5), Эзри Конса (6.9), Джарелл Куанса (7.1).
Полузащита: Эллиот Андерсон (7.6), Джуд Беллингем (8.9), Морган Роджерс (7.3).
Нападение: Букайо Сака (7.4), Маркус Рэшфорд (6.8), Харри Кейн (7.7).
Футболисты, выходившие на замену: Джед Спенс (6.3), Эберечи Эзе (5.8), Чуквунонсо Мадуэке (6.7).
Англия – ДР Конго. Кейн, Беллингем, Рэшфорд, Гехи, Уан-Биссака и Висса играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Морган о сборной Франции: «Не знаю, как кто-то может ее остановить. Они как одна из величайших бразильских команд – абсолютно восхитительны в атаке»
Беллингем, Гехи, Уан-Биссака, Райс, Висса, Кейн, Рэшфорд – в составах Англии и ДР Конго на матч 1/16 финала ЧМ