Анчелотти эмоционально выругался, неудачно почеканив мяч на тренировке

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти стал героем вирусного видео с тренировки команды.

© Sports.ru

Пятикратные чемпионы мира готовятся к матчу 1/8 финала ЧМ-2026 против Норвегии.

Анчелотти на тренировке присоединился к упражнению и почеканил мяч, однако быстро потерял над ним контроль. После неудачной попытки итальянец эмоционально отреагировал и выругался.

Болельщики в соцсетях в шутку отмечают, что таких ярких эмоций от Анчелотти не было даже после победного гола в ворота Японии в 1/16 финала.