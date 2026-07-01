Анчелотти эмоционально выругался, неудачно почеканив мяч на тренировке. В соцсетях шутят, что таких эмоций не было даже после гола Японии
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти стал героем вирусного видео с тренировки команды.
Пятикратные чемпионы мира готовятся к матчу 1/8 финала ЧМ-2026 против Норвегии.
Анчелотти на тренировке присоединился к упражнению и почеканил мяч, однако быстро потерял над ним контроль. После неудачной попытки итальянец эмоционально отреагировал и выругался.
Болельщики в соцсетях в шутку отмечают, что таких ярких эмоций от Анчелотти не было даже после победного гола в ворота Японии в 1/16 финала.
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