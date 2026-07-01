Канчельскис высказался о вылете сборной Германии с ЧМ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о вылете сборной Германии с чемпионата мира.

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Команда Юлиана Нагельсманна уступила сборной Парагвая в 1/16 финала (1:1, пен. 3:4) и завершила выступления на этом турнире.

– Катастрофа для всей Германии. Вот такое сейчас поколение у немцев. Теперь надо ждать другое поколение, эти ничего не выиграли. Есть упадок немецкого футбола, как и голландского. Ужасно, что и те, и другие не вышли в 1/8. Им нужно что-то пересматривать в системе.

– Александр Мостовой считает, что в неудачном выступлении Германии виноват «нефутбольный человек» Юлиан Нагельсманн.

– Какая-то закономерность есть. У Нагельсманна нет большого опыта. В Германии нет других тренеров, что ли? Тухель тренирует сборную Англии, но он мог работать с Германией. Да и другие есть более опытные. Но назначили Нагельсманна. Сейчас, наверное, думают, что это ошибка, которая привела к тому, что немцы вылетели в первом раунде плей-офф.

Есть исключения, когда человек не играл в футбол, но стал хорошим тренером. Но посмотрите, почти все тренеры сборных играли в футбол. 95% тренеров – «футбольные люди», которые сами играли. Есть 5% исключений, которые не играли, но дают результат. Нагельсманн не играл – вот результат, это сильно повлияло. Куда смотрела Федерация футбола Германии? Нужен был более опытный, – сказал Канчельскис.