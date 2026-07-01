Назван лучший игрок матча Германия – Парагвай

Виртц стал лучшим игроком матча Германия – Парагвай с оценкой 8.5 по Индексу ГОЛа, Ундав – худший
Флориан Виртц получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира Германия – Парагвай (1:1, по пенальти – 3:4). Полузащитник «Ливерпуля» удостоился оценки 8.5.
Сборная Германии
Вратарь: Мануэль Нойер (7.0).
Оборона: Натаниэль Браун (7.4), Антонио Рюдигер (7.7), Джонатан Та (7.3), Йозуа Киммих (7.8).
Полузащита: Александар Павлович (6.5), Флориан Виртц (8.5), Феликс Нмеча (6.3), Лерой Сане (6.4).
Нападение: Дениз Ундав (5.9), Кай Хавертц (7.8).
Футболисты, выходившие на замену: Вальдемар Антон (6.6), Малик Тиав (6.3), Леон Горетцка (6.2), Джамал Мусиала (6.7), Надим Амири (6.2), Ник Вольтемаде (6.4).
Сборная Парагвая
Вратарь: Орландо Хиль (8.3).
Оборона: Хуниор Алонсо (6.9), Хосе Канале (7.8), Густаво Гомес (6.3), Хуан Касерес (6.9).
Полузащита: Матиас Галарса (7.9), Андрес Кубас (6.8), Дамиан Бобадилья (7.4), Хулио Энсисо (7.4).
Нападение: Габриэль Авалос (6.4), Мигель Альмирон (7.1).
Футболисты, выходившие на замену: Густаво Веласкес (6.3), Брайан Охеда (6.0), Маурисио Прадо (7.2), Антонио Санабрия (6.4), Густаво Кабальеро (6.6).
Как видно из оценок, худшим игроком матча был нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав.
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