Пирс Морган высказался о выступлении сборной Франции на ЧМ

Морган о сборной Франции: «Не знаю, как кто-то может ее остановить. Они как одна из величайших бразильских команд – абсолютно восхитительны в атаке»
Телеведущий Пирс Морган высказался о выступлении сборной Франции на чемпионате мира-2026.
В 1/16 финала турнира команда Дидье Дешама разгромила сборную Швеции со счетом 3:0.
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«Не знаю, как вообще кто-то может остановить эту французскую команду. Они как одна из величайших бразильских команд – абсолютно восхитительны в атаке. Удачи всем, кто будет играть против них – тут без молитв и поддержки не обойтись 🙏!» – написал Морган.
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Англия – ДР Конго. Кейн, Беллингем, Рэшфорд, Гехи, Уан-Биссака и Висса играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Морган о сборной Франции: «Не знаю, как кто-то может ее остановить. Они как одна из величайших бразильских команд – абсолютно восхитительны в атаке»
Беллингем, Гехи, Уан-Биссака, Райс, Висса, Кейн, Рэшфорд – в составах Англии и ДР Конго на матч 1/16 финала ЧМ
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