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Морган о сборной Франции: «Не знаю, как кто-то может ее остановить. Они как одна из величайших бразильских команд – абсолютно восхитительны в атаке»

Sports.ru

Телеведущий Пирс Морган высказался о выступлении сборной Франции на чемпионате мира-2026.

Пирс Морган высказался о выступлении сборной Франции на ЧМ
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В 1/16 финала турнира команда Дидье Дешама разгромила сборную Швеции со счетом 3:0.

ЧМ-2026
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«Не знаю, как вообще кто-то может остановить эту французскую команду. Они как одна из величайших бразильских команд – абсолютно восхитительны в атаке. Удачи всем, кто будет играть против них – тут без молитв и поддержки не обойтись 🙏!» – написал Морган.
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