Гарри Кейн обошел Пеле по количеству голов на Чемпионатах мира
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу 2026 года против ДР Конго забил два гола, обеспечив своей команде победу со счетом 2:1. Этот дубль позволил Кейну довести число своих забитых мячей на мировых первенствах до 13.
Благодаря этому английский нападающий обошел легендарного бразильца Пеле (12 голов) и сравнялся по результативности с французом Жюстом Фонтеном. Все 13 мячей Фонтена были забиты в рамках одного турнира 1958 года, что до сих пор является уникальным рекордом мировых первенств.
После этой победы сборная Англии выходит в 1/8 финала, где встретится с национальной командой Мексики, а сборная ДР Конго завершает свое выступление на турнире.
Сборная Норвегии одержала победу над командой Кот-д’Ивуара в матче 1/16 финала чемпионата мира, проходящего в США, Канаде и Мексике. Встреча в Далласе завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Антонио Нуса и Эрлинг Холанд; за ивуарийцев единственный мяч забил Амад Диалло.
Ранее сборная Парагвая неожиданно обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в 1/8 финала чемпионата мира.
Тренер ДР Конго Десабр про 1:2 с Англией: «Мы расстроены: верили, что можем выиграть. В конце позволили сопернику создать два момента, и один из лучших игроков мира забил два мяча»
Кейн забил 72 гола в 66 матчах сезона за Англию и «Баварию»
Де Брюйне, Куртуа, Мане, Сарр – в стартовых составах Бельгии с Сенегала на матч 1/16 финала ЧМ