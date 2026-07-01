Гарри Кейн обошел Пеле по количеству голов на Чемпионатах мира

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу 2026 года против ДР Конго забил два гола, обеспечив своей команде победу со счетом 2:1. Этот дубль позволил Кейну довести число своих забитых мячей на мировых первенствах до 13.

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Благодаря этому английский нападающий обошел легендарного бразильца Пеле (12 голов) и сравнялся по результативности с французом Жюстом Фонтеном. Все 13 мячей Фонтена были забиты в рамках одного турнира 1958 года, что до сих пор является уникальным рекордом мировых первенств.

После этой победы сборная Англии выходит в 1/8 финала, где встретится с национальной командой Мексики, а сборная ДР Конго завершает свое выступление на турнире.

Сборная Норвегии одержала победу над командой Кот-д’Ивуара в матче 1/16 финала чемпионата мира, проходящего в США, Канаде и Мексике. Встреча в Далласе завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Антонио Нуса и Эрлинг Холанд; за ивуарийцев единственный мяч забил Амад Диалло.

Ранее сборная Парагвая неожиданно обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в 1/8 финала чемпионата мира.