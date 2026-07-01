Сборная Германии обратилась к болельщикам после вылета с ЧМ-2026
Сборная Германии обратилась к болельщикам после вылета с чемпионата мира по футболу – 2026. Национальная сборная завершила своё выступление в турнире, уступив команде Парагвая (1:1, 3:4 пен.) в 1/16 финала.
«Дорогие болельщики! Чемпионат мира в этом году проходил далеко. Но вы были с нами. Вы громко поддерживали нас. И вы ждали от нас большего. К сожалению, на поле мы оказались далеки от поставленных целей. Нам не удалось показать, на что на самом деле способна эта команда. В итоге мы заслуженно и слишком рано покинули турнир. Мы хотели пройти этот путь вместе с вами и заставить Германию гордиться нами. Но в этот раз как команда мы просто не смогли этого сделать. Нам больно. Нам так же больно, как и многим из вас. Мы принимаем критику нашей игры. Она обоснована и является частью спорта. Но в футболе нет места ненависти. Мы не потерпим расизма или любых других форм дискриминации. Футбол — это сплоченность и единство, а не разобщенность. Спасибо всем, кто был с нами и поддерживал нас. Спасибо за вашу невероятную поддержку. Мы вернемся более сильными — вместе с вами. Ваша национальная сборная», — написано в сообщении пресс-службы сборной.
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