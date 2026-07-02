Полузащитник сборной Бельгии Тилеманс забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира
Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира, сообщает Opta.
В матче 1/16 финала ЧМ‑2026 бельгийцы победили команду Сенегала. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время Тилеманс реализовал пенальти. Мяч попал в ворота на отметке 124 минуты 44 секунды.
В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет против команды США. Матч в Сиэтле начнется 7 июля в 03:00 по московскому времени.
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