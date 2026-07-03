Экс-игрок «Спартака» предсказал исход матча ЧМ Аргентина — Кабо-Верде

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказался о предстоящем матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Кабо-Верде. Его слова передает Betonmobile.
«Я думаю, что в этом матче не будет сенсации. Да, игра будет сложной, но сборная Аргентины все равно пройдет дальше. Понятно, что Кабо-Верде будет максимально стараться преподнести сенсацию. Но Аргентина выиграет матч со счетом 2:0. Разгрома, на мой взгляд, не будет», — сказал Деменко.
Матч Аргентины и Кабо-Верде состоится 4 июля.
Сборная Аргентины одержала победу над командой Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1.
На 19-й минуте полузащитник аргентинцев Джовани Ло Чельсо открыл счет. На 31-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и удвоил преимущество. На 55-й минуте форвард Иордании Мусса Аль-Тамари отыграл один мяч. На 80-й минуте Лионель Месси установил окончательный счет, забив свой шестой гол на турнире.
Аргентина набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе J. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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