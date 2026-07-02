Сборная США в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину

Сборная США в меньшинстве обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла на стадионе в Санта-Кларе (штат Калифорния) и завершилась со счетом 2:0. Голы забили Фоларин Балоган на 45-й минуте, а также Малик Тильман на 82-й минуте прямым ударом со штрафного. При этом Балоган получил красную карточку на 64‑й минуте за грубый фол. Два мяча американцев в исполнении Балогуна и Кристиана Пулишича отменили из-за офсайдов.

В 1/8 финала сборная США сыграет против команды Бельгии. Матч стартует 7 июля в 03:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры заявили, что хотя бы одна из стран-хозяек ЧМ-2026 — США, Канада или Мексика — выйдет в 1/4 финала чемпионата мира. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1,38.