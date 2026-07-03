Орлов жестко раскритиковал Глушенкова за слова про ЧМ: «Кого волнует, что ты будешь смотреть?! Кто ты такой?! Мне обидно, что зенитовец так говорит публично!»
Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова за слова об интересе к ЧМ-2026.
Ранее 26-летний хавбек завил, что начнет смотреть матчи турнира только со стадии 1/2 финала.
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«Это снобизм! Кого волнует, что ты будешь смотреть?! Кто ты такой вообще?! Ты обычный футболист Глушенков! Он так говорит… Он начнет смотреть с полуфинала, потому что это его уровень, что ли?! Это не от большого ума. Мне обидно, что зенитовец так говорит публично! В «Зените» должна быть другая воспитательная система. Это снобизм!» – заявил Орлов в программе «Такой футбол».
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