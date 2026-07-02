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Бельгия и США — в 1/8 финала ЧМ. Главное к утру

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Бельгия победила Сенегал в 1/16 финала ЧМ-2026 благодаря голу с пенальти на 120+5-й минуте, а сборная США в меньшинстве переиграла Боснию и Герцеговину, Мирра Андреева проиграла Барборе Крейчиковой во втором круге Уимблдона-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Бельгия и США — в 1/8 финала ЧМ. Главное к утру
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  1. Бельгия победила Сенегал в 1/16 финала ЧМ-2026 благодаря голу с пенальти на 120+5-й минуте.
  2. Сборная США в меньшинстве переиграла Боснию и Герцеговину и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
  3. Англия одержала волевую победу над ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, у Кейна дубль
  4. Результаты матчей 1/16 финала ЧМ по футболу 2026 на 2 июля 2026.
  5. Стали известны пять из восьми пар 1/8 финала ЧМ-2026. Как выглядит сетка турнира.
  6. Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу 2026 на 2 июля 2026: кто лидер, сколько мячей.

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