Определились все участники 1/8 финала ЧМ по футболу 2026

В ночь на субботу, 4 июля, определились все пары 1/8 финала чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026). Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Во второй стадии плей-офф Канада сыграет с Марокко, Бразилия оспорит выход в следующую стадию с Норвегией, а Франция встретится с Парагваем, выбившим в 1/16 финала сборную Германии. Другие пары: Португалия — Испания; Англия — Мексика; США — Бельгия; Аргентина — Египет; Швейцария — Колумбия.

Матчи 1/8 финала пройдут с 4 по 7 июля. Первая встреча состоится 4 июля в 20:00 по московскому времени на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, за путевку в следующий раунд поспорят Канада и Марокко.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.