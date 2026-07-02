Сборная США установила командный рекорд на чемпионатах мира

Сборная США установила новый командный рекорд после победы в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу против Боснии и Герцеговины.

Встреча проходила на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (Калифорния) и завершилась со счетом 2:0. Американцы в четвертой встрече подряд на турнире забили в первом тайме — ранее такого не удавалось ни одной сборной США.

На 45-й минуте Фоларин Балогун открыл счет, но на 64-й минуте был удален за грубый фол. На 82-й минуте Малик Тилльман забил со штрафного и установил окончательный счет.

В 1/8 финала сборная США встретится с Бельгией. Матч состоится 7 июля в 3:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в мировом первенстве.