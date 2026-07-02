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Почеттино о судействе против Боснии и Герцеговины: «Сколько было ситуаций «50 на 50»? И ни одного решения в пользу США. Но эмоционально мы контролировали матч»

Sports.ru

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался об удалении Фоларина Балогуна и судействе в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0).

Тренер сборной США оценил судейство в матче против Боснии и Герцеговины
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Нападающий получил прямую красную карточку после из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Главный арбитр Рафаэл Клаус получил подсказку от ассистентов на ВАР и изучил эпизод на мониторе.

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«Фоларин очень разочарован. Это был непреднамеренный поступок. Он расстроен. Мы ничего не можем сделать, чтобы изменить это чувство. Это соккер, это футбол. Он продолжит нам помогать, и надеюсь, что мы сможем пройти в следующий раунд, чтобы он снова смог сыграть. Сколько в этом матче было ситуаций «50 на 50»? Ни одно из решений не было в нашу пользу. Но футболисты отреагировали очень хорошо. Мы контролировали эмоциональную составляющую игры», – заявил Маурисио Почеттино.
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