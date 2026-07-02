Тренер сборной Англии рассказал о сложностях перед матчем с Мексикой

Тухель о матче с Мексикой: «Высота над уровнем моря станет огромным неудобством. Англия не успеет адаптироваться. Но эти трудности нам даже нужны, возможно»
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился мыслями касательно адаптации к условиям матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Мексики.
Игра пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени. Встреча состоится на стадионе «Ацтека» в Мехико.
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«Пожалуй, один из самых красивых и захватывающих матчей, которые только можно себе представить. Сыграть против Мексики на «Ацтеке» – нас ждет очень-очень много препятствий. И это не говоря уже о высоте над уровнем моря – это станет огромным неудобством, потому что мы физически не успеем адаптироваться к этому за четыре дня. Это просто невозможно. Возможно, возникнут и новые препятствия. Но мы готовы. Возможно, это [такие трудности] нам даже нужно. Сейчас у нас есть идеальная платформа, чтобы искренне верить в свою готовность, и в то, что, когда станет трудно, мы найдем ответы», – сказал Томас Тухель.
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