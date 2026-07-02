Экс-защитник Каррагер: шансы Англии на победу в ЧМ ничтожны малы

Джейми Каррагер: «Шансы Англии на победу в ЧМ ничтожны малы. Уже бы улетели домой, если бы не Кейн. Харри, наверное, думает, что играть за сборную – то же самое, что за «Тоттенхэм»
Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался о Харри Кейне и отметил, что не верит в шансы команды выиграть ЧМ-2026.
Национальная команда под руководством Томаса Тухеля сыграет против Мексики в 1/8 финала турнира.
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«До перехода в «Баварию» самым большим препятствием на пути Харри Кейна к выигрышу главных футбольных трофеев была команда, за которую он играл. Все те годы, когда его упрекали в том, что он ничего не выиграл, не имели никакого отношения к его мастерству. Сейчас Кейн, наверное, думает, что играть за сборную Англии – это то же самое, что играть за «Тоттенхэм», когда он знал, что, сколько бы он ни забил и насколько бы ни был близок к тому, чтобы получить 10 из 10 баллов за индивидуальную игру, он не получит трофей победителя. Остальные игроки в команде были далеки от идеала. Разница в том, что он может уйти из «Тоттенхэма» в «Баварию» и присоединиться к клубу, который больше соответствует его способностям и амбициям. После выхода в 1/8 финала мы должны быть реалистами и признать, что наши шансы на победу на чемпионате мира ничтожно малы. С Кейном в такой форме у нас все еще есть призрачная надежда. Без него мы бы уже улетели домой», – заявил Джейми Каррагер.
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