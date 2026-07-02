Вратарь "Динамо" Мх объяснил феномен голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи
Игрок махачкалинского "Динамо" Давид Волк высказался об игре Возиньи на чемпионате мира-2026.
"Феномен Возиньи в трудоспособности. Судя по всему, в 41 год он все еще тренируется на максимум. Он явно готовился к чемпионату мира, и плоды его тренировок показали, что он достоин быть на этом турнире", - сказал Волк.
Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья сыграл на ноль в двух матчах группового этапа чемпионата мира (0:0 с Испанией и Саудовской Аравией), а также пропустил два мяча в игре против Уругвая (2:2).
Завтра, 3 июля состоится встреча 1/16 финала ЧМ-2026, в которой соперником Кабо-Верде станет национальная команда Аргентины.
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