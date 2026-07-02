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Меньян стал фаворитом на приз лучшему вратарю ЧМ. Мартинес – 2-й, Симон – 3-й, Алиссон – 4-й

Sports.ru

Букмекеры обновили котировки на приз лучшему вратарю ЧМ-2026.

Назван фаворит на приз лучшему вратарю ЧМ
© РИА Новости

Главным претендентом на награду стал Майк Меньян. Вратарь сборной Франции на этом мундиале дважды сыграл на ноль и отразил пенальти в матче с Норвегией (4:1).

ЧМ-2026
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Вторым в списке фаворитов на награду котируется аргентинец Эмилиано Мартинес, топ-3 замыкает испанец Унаи Симон.

Лучший вратарь ЧМ-2026 по версии букмекеров:

1. Майк Меньян (Франция) – 4.00

2. Эмилиано Мартинес (Аргентина) – 4.50

3. Унаи Симон (Испания) – 5.00

4. Алиссон (Бразилия) – 7.00

5. Рауль Ранхель (Мексика) – 11.00

6-7. Джордан Пикфорд (Англия) – 13.00

6-7. Диогу Кошта (Португалия) – 13.00

8. Тибо Куртуа (Бельгия) – 17.00

Остальные – от 20.00

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