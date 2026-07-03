Экс-судья сравнил удаление игрока сборной США с эпизодом с Месси

Экс-судья Марк Хэлси высказался об удалении нападающего сборной США Фоларина Балогуна в матче с Боснией и Герцеговиной на ЧМ-2026, сравнив этот эпизод с нарушением Лионеля Месси в матче с Алжиром, за которое аргентинец не понес наказания.

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