Тренер сборной ДР Конго узнал о смерти отца во время пресс-конференции

Тренеру сборной Конго сообщили о смерти отца на пресс-конференции после матча с Англией
Главному тренеру сборной ДР Конго Себастьену Дезабру сообщили о смерти отца во время послематчевой пресс-конференции по итогам игры 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Англией. Об этом сообщает «Чемпионат».
Специалист отвечал на вопросы журналистов, а в конце мероприятия представитель федерации футбола ДР Конго заявил в микрофон:
«Мы объявляем, что тренер потерял своего отца, так что выражаем искренние соболезнования».
У Дезабра после этого сообщения резко поменялось выражение лица. Он ответил «спасибо» и покинул зал для пресс-конференций.
Ранее 2 июля сборная ДР Конго проиграла Англии в матче 1/16 финала мундиаля. Африканцы большую часть матча вели со счетом 1:0, но в концовке Харри Кейн оформил дубль и принес англичанам победу.
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