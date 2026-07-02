Экс-футболист сборной России раскритиковал Кейна

«Мне Кейн со своими навыками не импонирует. Он напоминает немецкого футболиста – слишком типичный и прямолинейный». Новосельцев о форварде сборной Англии
Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев прокомментировал результаты прошедших в среду матчей плей-офф чемпионата мира.
В 1/16 финала турнира сборная Англии победила команду ДР Конго (2:1), Бельгия обыграла Сенегал (3:2). США одержали победу над Боснией и Герцеговиной (2:0).
«После такого матча, что провел Сенегал, лучше бы сразу были пенальти при 2:2, чем он пропустил в дополнительное время. У Сенегала была качественная игра. Он показал, что играет убедительно на фоне европейских команд. Прогресс африканских команд заметен на турнире. Инвестиции, развитие игроков в Африке после 2022 года есть. По‑человечески жаль, что сенегальцы проиграли в дополнительное время. Бывают негативные эмоции, которые подавляют команду, а тут конфликт Тилеманса и Троссарда помог бельгийцам, он их встряхнул. Видимо, не все хорошо в сборной. Просто этот эпизод отразился в лучшую сторону. Конголезцы в первом тайме с англичанами владели инициативой. Забей Конго второй, и англичане вряд ли бы отыгрались. Тактически африканцы хорошо сыграли, создавали моменты, и их вратарь сыграл сверхъестественно. Мне в целом Кейн как футболист со своими навыками не импонирует. Он мне напоминает немецкого футболиста. Он слишком типичный и прямолинейный. Манера игры не нравится. Хотя и классный футболист. Забил второй гол с пасом при математическом расчете от Гордона. Конголезцы оборонялись героически. Был нырок от Кейна в штрафной, его можно было натянуть на пенальти. Стоило дать ему желтую за симуляцию. После первого матча с Парагваем я понял, что США далеко должны пройти по турнирной сетке. Они очень тактически подкованы, техника высочайшая, стараются играть первым номером. Они смотрятся на фоне привычных европейских топовых команд тоже сильной сборной. Буду небанален, пусть США выиграют чемпионат мира», – сказал Новосельцев.
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«Мне Кейн со своими навыками не импонирует. Он напоминает немецкого футболиста – слишком типичный и прямолинейный». Новосельцев о форварде сборной Англии
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