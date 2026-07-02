Экс-игрок сборной США высказался об удалении Балогуна в матче с Боснией

Бывший защитник сборной США Алекси Лалас раскритиковал удаление Фоларина Балогуна в матче сборных США и Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира (2:0).

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Нападающий сборной США получил прямую красную карточку из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Главный арбитр Рафаэл Клаус получил подсказку от ассистентов на ВАР и изучил эпизод на мониторе.