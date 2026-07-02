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Алексей Гасилин: «Американцы могут пройти Бельгию, но бельгийцы показали, что у них есть характер»

Sports.ru

Руководитель «Банки» и экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин считает, что сборная США может пройти Бельгию в 1/8 финала ЧМ-2026.

Экс-игрок «Зенита»: американцы могут пройти Бельгию
© Global Look Press
«С приходом Почеттино сборная США стала похожа по стилю на европейские команды. Она никого не боится. Американцы могут пройти сборную Бельгии. Это был бы хороший результат. Но я бы не стал сбрасывать со счетов бельгийцев – они показали, что у них есть характер», – сказал Гасилин.
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