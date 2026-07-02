Экс-игрок «Зенита»: американцы могут пройти Бельгию

Алексей Гасилин: «Американцы могут пройти Бельгию, но бельгийцы показали, что у них есть характер»
Руководитель «Банки» и экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин считает, что сборная США может пройти Бельгию в 1/8 финала ЧМ-2026.
«С приходом Почеттино сборная США стала похожа по стилю на европейские команды. Она никого не боится. Американцы могут пройти сборную Бельгии. Это был бы хороший результат. Но я бы не стал сбрасывать со счетов бельгийцев – они показали, что у них есть характер», – сказал Гасилин.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Спортс: главные новости
Швайнштайгер о сборной Германии: «Мы посредственны, у меня нет особых надежд на улучшение. Нужно перестроиться, а это требует много сил и энергии»
Алексей Гасилин: «Американцы могут пройти Бельгию, но бельгийцы показали, что у них есть характер»
Александр Мостовой: «Рангник подходит под понятие нефутбольного человека. Каждая игра подтверждает, что побеждают футболисты, а не тренер»