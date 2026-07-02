Тренер «Зенита» рассказал об общении с Сантосом и Энрике во время ЧМ

Тренер «Зенита» Оливейра рассказал об общении с Сантосом и Энрике во время ЧМ
Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал об общении с бразильскими футболистами команды Дугласом Сантосом и Луисом Энрике, которые играют на чемпионате мира — 2026.
«Мы периодически переписываемся с Дугласом и Луисом, поддерживаем контакт. И, конечно, очень рады, что Дуги получает место в сборной Бразилии. Будем болеть и надеяться, что они дойдут до финала. На днях мы обсуждали с ребятами их матч против Японии. Произошло то, что обычно происходит у нас в России, когда «Зениту» приходится играть против низкого блока. Нужно было терпение, но они справились. И я очень рад, что получилось выиграть и пройти дальше. Конечно, их отсутствие усложняет нам подготовку к матчу за Суперкубок. Это два важных футболиста, но мы будем стараться справляться без них», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
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