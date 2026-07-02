Мостовой предположил, как сборная России выступила бы на ЧМ

Мостовой о России на ЧМ-2026: «Хоть с 3-го места, но вышли бы из группы – 100%. А в плей-офф попали бы на сильную команду и поехали бы домой»
Александр Мостовой предположил, как сборная России выступила бы на чемпионате мира.
«Учитывая новый формат, мы бы 100% вышли [из группы]. Хоть с третьего места, но вышли. Ну а в плей-офф бы уже не смогли побороться. Попали бы на сильную команду и поехали бы домой. Мне трудно верится, что мы смогли бы Марокко или Нидерланды обыграть, например. Там скорости, там игра, вы посмотрите, как они двигаются. Что касается наших, то если хочешь проверить себя, нужно играть с сильными. А мы два раза сыграли с условно сильными командами и оба раза проиграли. Когда не играешь с сильными командами, очень сложно оценить настоящий уровень. Но волею судьбы, третье место бы уж в группе точно заняли бы», – сказал Мостовой.
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