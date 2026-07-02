Блогер собрал «диктаторские» моменты Мбаппе на ЧМ

Видео с «диктаторскими» моментами форварда сборной Франции Килиана Мбаппе на ЧМ-2026 набрало 8 млн просмотров за 5 дней.

Блогер Hoanftbl опубликовал подборку мемов про диктатора с участием Мбаппе на чемпионате мира.

Видео набрало более 8 млн просмотров за 5 дней.

Позже блогер Tage запостил этот ролик в соцсети X и подписал его:

«Чертов Мбаппе вывел мем про диктатора на совершенно новый уровень на этом ЧМ».

Видео собрало еще 3,5 млн просмотров и три тысячи репостов.

Hoanftbl – вьетнамский ютуб-канал, посвященный форварду сборной Португалии Криштиану Роналду. На него подписано более 8 млн человек.