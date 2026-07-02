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«Мем вышел на новый уровень». Блогер собрал «диктаторские» моменты Мбаппе на ЧМ – 8 млн просмотров за 5 дней

Sports.ru

Видео с «диктаторскими» моментами форварда сборной Франции Килиана Мбаппе на ЧМ-2026 набрало 8 млн просмотров за 5 дней.

Блогер собрал «диктаторские» моменты Мбаппе на ЧМ
© Global Look Press

Блогер Hoanftbl опубликовал подборку мемов про диктатора с участием Мбаппе на чемпионате мира.

ЧМ-2026
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Видео набрало более 8 млн просмотров за 5 дней.

Позже блогер Tage запостил этот ролик в соцсети X и подписал его:

«Чертов Мбаппе вывел мем про диктатора на совершенно новый уровень на этом ЧМ».

Видео собрало еще 3,5 млн просмотров и три тысячи репостов.

Hoanftbl – вьетнамский ютуб-канал, посвященный форварду сборной Португалии Криштиану Роналду. На него подписано более 8 млн человек.

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