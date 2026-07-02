«Мем вышел на новый уровень». Блогер собрал «диктаторские» моменты Мбаппе на ЧМ – 8 млн просмотров за 5 дней
Видео с «диктаторскими» моментами форварда сборной Франции Килиана Мбаппе на ЧМ-2026 набрало 8 млн просмотров за 5 дней.
Блогер Hoanftbl опубликовал подборку мемов про диктатора с участием Мбаппе на чемпионате мира.
Видео набрало более 8 млн просмотров за 5 дней.
Позже блогер Tage запостил этот ролик в соцсети X и подписал его:
«Чертов Мбаппе вывел мем про диктатора на совершенно новый уровень на этом ЧМ».
Видео собрало еще 3,5 млн просмотров и три тысячи репостов.
Hoanftbl – вьетнамский ютуб-канал, посвященный форварду сборной Португалии Криштиану Роналду. На него подписано более 8 млн человек.
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