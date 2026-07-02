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«Спасибо, Америка, это определенно должен быть нерабочий день». Экс-президент Республики Сербской Додик о вылете Боснии с ЧМ-2026

Sports.ru

Бывший президент Республики Сербской Милорад Додик обрадовался вылету сборной Боснии и Герцеговины с чемпионата мира-2026.

Экс-президент Республики Сербской обрадовался вылету боснийцев с ЧМ
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Команда Сергей Барбареса уступила сборной США со счетом 0:2 в 1/16 финала и завершила выступления на турнире.

ЧМ-2026
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«Спасибо, Америка, это определенно должен быть нерабочий день», – написал Додик в соцсети.

Республика Сербская – образование в составе Боснии и Герцеговины. Создана в 1992 году как самопровозглашенное государство, стала составной частью Боснии и Герцеговины по результатам Дейтонских соглашений 1995 года.

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