Нагельсману предложили покинуть сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн получил предложение добровольно покинуть свой пост.

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Об этом пишет Bild.

Сегодня, в штаб-квартире Федерации футбола Германии во Франкфурте, прошла трехчасовая встреча с тренером.

38-летнему специалисту дали возможность высказаться после поражения от Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти) и вылета с ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала.

Нагельсману также задали вопросы о его тактических решениях и «семейной и дружеской атмосфере» в команде. Лотар Маттеус ранее критиковал присутствие семей на турнире.

Тренеру предложили добровольно уйти в отставку. Руководство немецкого футбола хочет, чтобы он ушел «с высоко поднятой головой».

Федерация футбола Германии готова выплатить Нагельсману неустойку в 7 миллионов евро. Его уход из сборной почти решен. Контракт Юлиана со сборной действует до 2028 года.