Экс-игрок «Астон Виллы» объяснил, в каком случае нужно будет уволить Тухеля

Агбонлахор об Англии на ЧМ: «Если мы не дойдем как минимум до финала, Тухеля нужно будет уволить. Ему платят миллионы фунтов, чтобы он принес трофей»
Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор считает, что Томаса Тухеля нужно будет уволить с поста главного тренера сборной Англии, если команда не дойдет до финала ЧМ-2026.
В 1/8 финала турнира англичане встретятся с командой Мексики.
– Как вы думаете, если мы проиграем Мексике, его нужно будет уволить?
– Да, конечно. Для чего его назначали? Если мы не дойдем как минимум до финала, он должен будет потерять работу. Сколько еще лет пройдет, прежде чем мы что-нибудь выиграем? Гарет Саутгейт проделал неплохую работу, но его уволили, потому что он не смог помочь нам сделать последний шаг.
Томасу Тухелю платят миллионы фунтов за то, чтобы он принес трофей нашей стране. Он должен выиграть. Или хотя бы близко подобраться к победе. Если мы вылетим от Мексики или Бразилии... Я бы сразу же назначил Эдди Хау, – сказал Агбонлахор.
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