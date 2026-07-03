Португалия обыграла Хорватию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Португалия обыграла Хорватию с голом в компенсированное время и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
В ночь со 2 на 3 июля завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Португалии и Хорватии. Команды сыграли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу португальцев.
В составе победителей голами отметились Криштиану Роналду (с пенальти) и Гонсалу Рамуш (на 90+4-й минуте).
У хорватов единственный забитый мяч на счету Ивана Перишича.
Также были отменённые голы: один у португальцев (Криштиану Роналду) и два у Хорватов. При этом, второй гол не засчитали на 13-й компенсированной минуте.
На стадии 1/8 финала подопечные Роберто Мартинеса встретятся со сборной Испании.
Португальцы вышли в 1/16 финала со второго места в группе К, победив Узбекистан (5:0) и сыграв вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0). Хорваты стали вторыми в квартете L, уступила Англии (2:4), но одержала победы над сборными Панамы (1:0) и Ганы (2:1).
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.
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