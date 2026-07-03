Сборная Испании разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Австрии. Игра проходила на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг из Швеции. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу сборной Испании.

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На 29-й минуте защитник «Фурия Роха» Марк Кукурелья забил гол, однако он был отменён из-за фола на вратаре Австрии. Через семь минут нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счёт. На 66-й минуте защитник Педро Порро укрепил преимущество испанской национальной команды. На 89-й минуте Оярсабаль оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

На стадии 1/8 финала подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся с победителем пары Португалия — Хорватия.

Испания вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H, набрав семь очков. Австрийцы с четырьмя очками квалифицировались в 1/16 финала, став вторыми в группе J.

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