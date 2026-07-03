Роналду установил новый рекорд ЧМ

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый рекорд чемпионатов мира, став самым возрастным игроком, принявшим участие в матче плей-офф. В возрасте 41 года и 147 дней он вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала против Хорватии, побив достижение Питера Шилтона (40 лет и 292 дня), установленное на ЧМ-1990.

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Роналду - пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, рекордсмен по голам за сборные, на чемпионатах Европы, в Лиге чемпионов и клубных чемпионатах мира.

С декабря 2022 года выступает за «Аль-Наср», ранее играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал». На его счету пять «Золотых мячей».

Чемпионат мира завершится 19 июля.

Ранее сообщалось, что Модрич вошел в пятерку лидеров по количеству игр на ЧМ.