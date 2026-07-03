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Аршавин об уходе Роналду из сборной после ЧМ: «Эта история должна была закончиться еще раньше»

Sports.ruиещё 1

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможное завершение карьеры Криштиану Роналду в сборной Португалии после ЧМ-2026.

Аршавин об уходе Роналду из сборной после ЧМ: «Эта история должна была закончиться еще раньше»
© ТАСС

Ранее сестра 41-летнего форварда «Аль-Насра» Катя Авейру заявила, что текущий чемпионат мира станет последним турниром Роналду в национальной команде: «Это его последний танец, насколько я знаю».

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«История Криштиану Роналду в сборной должна была закончиться еще раньше», – сказал Аршавин.
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