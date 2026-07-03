Роналду высказался об уходе из сборной после ЧМ-2026
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Португалии и Хорватии (2:1) высказался о своём будущем.
«Будущее Криштиану не имеет значения прямо сейчас. Я расскажу… У меня будет время после победы или поражения, я поговорю с моей семьей и приму лучшее решение.
Я больше не принимаю решений сгоряча, все делается спокойно. А теперь надо насладиться сегодняшним моментом», – заявил португальский нападающий сразу после матча.
Ранее сестра португальца Катя Авейру заявила, что форвард завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026: «Это его последний танец, насколько я знаю».
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.
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Петар Сучич об отмене 3 голов Хорватии в матче ЧМ с Португалией: «Слишком много спорных моментов не в нашу пользу. Хотел бы, чтобы мне объяснили решения судьи. Роналду утешал после игры»