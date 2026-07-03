Шнякин: ЧМ-2026 — самый драматичный чемпионат мира в истории

Комментатор Дмитрий Шнякин поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу 2026 года после победы Португалии в матче 1/16 финала с Хорватией (2:1). Он считает, что текущее мировое первенство — самое драматичное в истории розыгрышей турнира.

«Господи, по ощущениям, это пока самый драматичный чемпионат мира в истории… А ведь идёт только первый раунд плей-офф. Спасибо, мундиаль, что ты существуешь!» — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории мундиалей в финальной части турнира принимали участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.